Токаев поручил защитить петроглифы от уничтожения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Национального курултая заявил о недопустимости уничтожать уникальные исторические объекты, в частности петроглифы.

«Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес – одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации», - напомнил президент.

Однако, констатировал он, в последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Президент считает, что нужно «защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты».

«Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство», - подчеркнул Токаев.

Также он считает, что нужно в целом навести порядок в археологической деятельности «для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия». Поскольку, по словам президента, в Казахстане наблюдается «засилие различных дельцов в археологии».

«Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения», - констатировал президент, отметив, что к этому привели острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок.

В этой же плоскости, по его словам, лежит проблема так называемых черных археологов, которые разграбили многие важнейшие археологические памятники.

«Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира. Сложившуюся ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки», - заявил Токаев.

Он поручил усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия, считая важным активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев. Но если нет такой возможности – сделать для отечественных музеев их точные копии.