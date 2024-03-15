Все факты кражи невест требуют правовой оценки – Токаев

В ходе заседания третьего национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев назвал кражу невест вопиющим мракобесием, которое не поддается никакому оправданию. Он считает, что каждый такой факт требует правовой оценки. Более того, президент считает важным обратить «самое серьезное внимание» на факты дискриминации и угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде.

«В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного ислама.

Глава государства отметил, что Казахстан «всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали», однако «мы не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, идущие вразрез с дуалистической основой мира».

«В эту деструктивную пропаганду вовлекаются наши дети, поэтому цена вопроса как никогда велика – это духовное здоровье подрастающего поколения. На нашу позицию в данном вопросе не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности», - подчеркнул Токаев.

Также он призвал обратить серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где «исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде».

«В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья», - убежден президент.

Кроме того, глава государства высказался и об одежде, отметив тренд ношения ее в национальном стиле в крупных компаниях и учебных заведениях. Он считает это правильным и считает, что нужно «расширить это начинание», особенно сейчас, когда в стране «стало много закутанных в черные одеяния людей».

«Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность», - заключил глава государства.