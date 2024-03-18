Правительство Казахстана обещает в этом году газифицировать почти в два раза больше населенных пунктов

Правительство Казахстана намерено привлечь на ремонт теплоисточников и инженерных сетей 650 млрд тенге инвестиций, а на развитие дорожной сети страны – еще 1 трлн тенге инвестиций. Также в этом году обещают газифицировать в два раза больше населенных пунктов.

Президентом Касым-Жомартом Токаевым в пятницу на заседании национального курултая было поручено отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. В пресс-службе правительства сообщили, что на эти цели будет привлечено 650 млрд тенге инвестиций.

В части развития дорожной сети страны для ремонта 12 тыс. км автомобильных дорог, а также дополнительно ремонта и строительства 2,5 тыс. км дорог будет направлено порядка 1 трлн тенге инвестиций.

«Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тыс. дополнительных рабочих мест», - отметили в кабмине.

Также в правительстве, говоря о реализации поручения президента модернизировать не менее 1,7 тыс. км сетей, чтобы обеспечить доступ к газу более 300 тыс. граждан., сообщили, что в этом году будут газифицированы 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных.

«Таким образом, ускоренными мерами дополнительно будет газифицирован 41 населенный пункт с населением более 63 тыс. человек, то есть охват увеличен практически в 2 раза. На эти цели будет направлено 195 млрд тенге», - заявили в кабмине.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 апреля представить графики финансирования всех проектов. Также он поручил каждому министру и акиму, руководству нацкомпаний на ежедневной основе контролировать эту работу.