Казахстан закупил китайский инсулин, не прошедший клинические испытания

Вместо инсулина европейского производства Казахстан закупил китайский препарат, который еще не прошел клинические испытания, заявила в понедельник в мажилисе депутат от правящей партии Гульдара Нурумова. Однако министр здравоохранения Акмарал Альназарова заверила, что жалоб от населения на побочные явления от этого инсулина не было.

«Закуплен китайский инсулин, который еще не прошел клинические испытания, и особой разницы в цене (с европейским инсулином – В.) нет. Его в мире закупили только две страны – Казахстан и страна Латинской Америки. Еще неизвестна его эффективность, клинические испытания еще не прошел. Врачи и больные возмущаются. Речь ведь идет о здоровье наших граждан. Почему нельзя европейский качественный препарат закупить?» - спросила Нурумова.

Она уточнила, что в 2014 году в Казахстане зарегистрирован инсулин европейского производства – единственный, который показан детям с одного года жизни. В прошлом году препарат вошел в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, однако пациенты «почему-то до сих пор его не получают».

В целом, подчеркнула Нурумова, регистрация инновационных препаратов, чтобы их стали давать больным, занимает очень длительное время – от 5 до 7 лет.

В свою очередь министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что в курсе насчет китайского инсулина, и его применение Минздрав отслеживает.

«Побочных явлений не зарегистрировано. Первая партия была закуплена в прошлом году. В течение года никаких нареканий со стороны населения не было. Вместе с тем дети продолжают пользоваться инсулином, который использовали ранее», - сообщила она.

Министр добавила, что для решения проблемы длительности и порядка регистрации лекарственных средств Минздрав рассматривает вопрос оптимизации.