Часть налогов и платежей в Казахстане планируют передать в сельские бюджеты

Для развития сельских территорий в министерстве национальной экономики планируют передать им некоторые виды дополнительных налогов и платежей. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – глава министерства Нурлан Байбазаров, это позволит увеличить доход бюджета четвертого уровня в 2,5 раза.

«Для интенсивного развития экономики сел необходимо увеличить доходную часть бюджетов сельских округов. С этой целью планируется передача некоторых видов дополнительных налогов и платежей, которые позволят увеличить доход IV уровня бюджета в 2,5 раза и доведения до 167 млрд тенге», - заявил Байбазаров.

В частности, по его словам, в бюджет четвертого уровня планируется передать 50% от налогов на имущество индивидуальных и юридических лиц, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, плату за использование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности и пользованием водными ресурсами поверхностных источников.

Вместе с тем, по его словам, необходимо ежегодно увеличивать финансирование программы «Ауыл – Ел бесігі», а также программ развития сельского предпринимательства и агропромышленного комплекса, в приоритетном порядке выделять средства приграничным территориям. Акиматы, по мнению Байбазарова, должны рассмотреть новые подходы по дальнейшей поддержки сел, не вошедших в список опорных и спутниковых, разработать цифровую карту села и расширишь полномочия маслихатов, сельских акимов и их аппаратов в рамках развития местного самоуправления.

В то же время, заверил министр, в стране растет число сел с высоким и средним уровнем обеспеченности.

«Количество сел с высоким уровнем обеспеченности составляет 1 296, что на 169 больше, чем в 2022 году. При этом доля сел с низким уровнем обеспеченности снизилась с 1 676 до 1 399», - сообщил Байбазаров, отметив, что наибольшая обеспеченность сел объектами и услугами наблюдается в Мангистауской – 72,4%, Атырауской – 70% и Актюбинской областях – 69,6%, а низкий – в Восточно-Казахстанской области – 58%, в областях Улытау – 57% и Абай – 55,4%.

Всего, по данным правительства, сегодня в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, или 38,4% населения страны. Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, уровень безработицы – 4,7%, доля самозанятых – 33%, или 1,2 млн человек.