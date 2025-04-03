Плотину на озере Иссык в Алматинской области отремонтируют за счет средств инвестора

На это инвестор потратит более 23 млрд тенге
В 2024 году для реконструкции плотины на озере Иссык через тендер привлечены частные инвестиции ТОО «Хабель» на сумму порядка 23,6 млрд тенге, сообщили агентству Kazinform в управлении финансов Алматинской области.
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