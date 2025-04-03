Плотину на озере Иссык в Алматинской области отремонтируют за счет средств инвестора

В 2024 году для реконструкции плотины на озере Иссык через тендер привлечены частные инвестиции ТОО «Хабель» на сумму порядка 23,6 млрд тенге, сообщили агентству Kazinform в управлении финансов Алматинской области.

«В рамках реконструкции плотины на озере Иссык запланированы следующие мероприятия: проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения, разработка проектно-сметной документации и поэтапные ремонтно-восстановительные работы гидротехнического сооружения. В дальнейшем после завершения экспертизы и утверждения ПСД начнется поэтапная реализация строительных работ», - говорится в ответе на запрос агентства.

Уже к строительным работам привлекут других подрядчиков, отметили в управлении.

«Ключевыми этапами реализации проекта в первые пять лет являются вложение инвестиций в обеспечение безопасности самой плотины при одновременной реализации бизнес-плана по развитию туристического потенциала Алматинской области», - добавили в управлении.

Власти региона считают, что модернизация инфраструктуры позволит привлечь новых туристов.

В 2019 году плотину на озере Иссык с земельным участком площадью 141,6 га передали в доверительное управление без права последующего выкупа на срок 49 лет. По условиям тендера инвестор должен был вложить в нее 1,1 млрд тенге, однако обязательства так и не были выполнены. В 2023 году суд вернул плотину государству.