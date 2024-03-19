Глава Минфина сообщил о полной готовности к четвертому этапу всеобщего декларирования

Министр финансов Мади Такиев во вторник в ходе заседания правительства заявил о полной готовности к проведению четвертого этапа всеобщего декларирования с 1 января 2025 года, который затронет 13 млн человек.

«Да, мы готовы к проведению четвертого этапа всеобщего декларирования. Всего система всеобщего декларирования охватит порядка 13 млн человек. Функционируют 222 консультационных центра в районах управления государственных доходов, где оказывается помощь. Также консультацию можно получить по короткому номеру 1414», - заявил Такиев, отвечая на вопрос премьер-министра Олжас Бектенова о готовности к последнему этапу всеобщего декларирования.

Он также заверил, что проведена работа с банками второго уровня, а «для удобства граждан» запущены сервисы по приему декларации, в населенных пунктах, где нет интернета, вопрос о приему декларации прорабатывается с АО «Казпочта».

Напомним, всеобщее декларирование введено в Казахстане с 1 января 2021 года. На первом этапе декларацию предоставляли госслужащие, приравненные к ним лица, а также их супруги. На втором этапе, в 2023 году, декларировать доходы стали работники госучреждений и квазигосударственного сектора, их супруги. С 1 января 2024 года декларации начали сдавать руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. А с 1 января 2025 года сдавать декларацию будут все остальные граждане Казахстана.