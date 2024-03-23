Число раненых в теракте в Москве превысило сотню

По некоторым данным, число погибших выросло до 40
130 человек ранены в теракте в здании «Крокус Сити Холла» в Москве, сообщают «Важные истории». Из здания начали выносить тела погибших, их не менее 40.
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