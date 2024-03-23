Число раненых в теракте в Москве превысило сотню

130 человек ранены в теракте в здании «Крокус Сити Холла» в Москве, сообщают «Важные истории». Из здания начали выносить тела погибших, их не менее 40.

Спецназ начал штурм здания. Также в здание смогли попасть пожарные для поиска и спасения выживших, сообщает Meduza. Пожар тушат с воздуха. В здании также произошел новый взрыв.

По разным данным, нападавших было от двух до пяти человек. Кто-то из них стоял в очереди на концерт и начал стрелять по людям.

Несколько нападавших забаррикадировались в здании, но Baza сообщает, что четверо нападавших скрылись.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы троими неизвестными погибли минимум 12 человек и 35 получили ранения. Нападавшие подожгли зал с людьми, произошло несколько взрывов. Пожарные не могли приступить к тушению, так как ждали силовиков. Горит примерно треть здания.

Музыканты группы «Пикник» не пострадали, их эвакуировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

В ФСБ подтвердили, что погибли 40 человек, ранения получили более 100.