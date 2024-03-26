В Костанайской области талыми водами подтопило дома и дворы

25 марта в результате интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык в Костанайской области произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов, сообщили в ДЧС региона.

В откачке талых вод задействованы 21 человек личного состава, четыре единицы техники, пять мотопомп ДЧС, а также 32 сотрудника акимата с тремя единицами техники и восемью мотопомпами.

В МЧС утром во вторник сообщили, что ситуация стабильна.

«Этой ночью силами ДЧС и местных исполнительных органов Костанайской области были проведены работы по откачке талых вод в полном объеме. В настоящее время в четырех населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена», - заверили в министерстве.

При этом ночью сообщалось, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области. Таким образом, в эти минуты личный состав спасателей региона в количестве 31 человека, 6 единиц техники, 10 мотопомп и 2 лодки убыли в соседнюю область.

Тем временем в частном секторе поселка Шабаркудук Темирского района Актюбинской области создалась угроза подтопления частного сектора. Из-за обильного снеготаянья поток воды из арычной системы поселка хлынул на дорогу. Силами ДЧС региона и акимата через были выгружены инертные материалы, возведены берегоукрепительные сооружения.

«Подтопленных домов нет. Вода спала на 30 см», - заверили в МЧС.

Кроме этого, зарегистрировано четыре факта перелива талой воды через дорожное покрытие в Мугалжарском районе, два случая подтопления произошло на трассе из райцентра в села Оймауыт, Дияр и Миялы и на автодороге сообщением Амангелды-Коптогай в Уилском районе.

«Талая вода прошла через село Коптогай и грозила затоплением жилых домов. Меры приняты экстренно. В село согнана необходимая техника, доставлены инертные материалы. Ситуация держится на контроле», - отметил начальник ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусов.

Аким области Асхат Шахаров поручил всем контролирующим органам и акимам районов своевременно реагировать на сообщения в социальных сетях, мобилизовать все силы и средства на предотвращение паводка, а в случае, если населенные пункты будут отрезаны от дороги, организовать поставку необходимых продуктов и медикаментов.