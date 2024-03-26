Казахстан получил 31 лицензию на Олимпийские игры в Париже

Национальная сборная Казахстана планирует принять участие на Олимпийских играх в Париже в этом году в 20 видах спорта. В настоящее время казахстанские спортсмены получили 31 лицензию по 11 видам спорта, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.

В мужском боксе у Казахстана шесть лицензий, в пулевой стрельбе – пять, в стрельбе из лука и фехтовании – по четыре, в велошоссе – три, в современном пятиборье и тхэквондо – по две, в греко-римская борьбе, в вольной борьбе, спортивной гимнастике, батутной гимнастике и женском боксе – по одной лицензии.

«Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают города Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок», - отметили в Минтуризма и спорта.

У Восточно-Казахстанской области четыре путевки, у Астаны – три, по две – у Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, по одной – у Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай.

В остальных регионах пока нет ни одной путевки на Олимпиаду, но в министерстве отметили, что до Олимпийских игр пройдут еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут в этом году с 26 июля по 11 августа. Планируется, что в них примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.