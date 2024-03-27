Новый механизм финансирования промышленных проектов запустят страны ЕАЭС

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности». Документ предусматривает закрепление нового механизма финансирования совместных промышленных проектов ЕАЭС.

«Протокол направлен на формирование правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности за счет средств бюджета Евразийского экономического союза», - сказал министр промышленности и строительства Каната Шарлапаев.

По его словам, ранее со стороны бизнес-сообществ отмечалась потребность в создании дополнительных инструментов поддержки, которые помогли бы развитию промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В этой связи разработан новый формат финансирования, который, как считает министр, позволит предприятиям стран союза «реализовывать значимые промышленные проекты и существенно увеличить взаимные инвестиции между странами, число рабочих мест ».

«Механизм финансового содействия является пилотным, со сроком на пять лет, с возможностью пролонгации в случае отсутствия возражений государств-членов. Источником финансирования является 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Максимальный объем субсидии на один проект составляет 1 млрд 890 млн тенге в год, а за пять лет – 9 млрд 450 млн тенге», - пояснил Шарлапаев.

Он добавил, что средства будут предоставляться Евразийской экономической комиссией национальным финансовым организациям и Евразийскому банку развития в форме субсидии в размере 100% базовой ставки, установленной национальными банками стран ЕАЭС. При этом коммерческая ставка кредита не должна превышать 6,5% к базовой ставке.

Перечень финансовых организаций был определен советом ЕЭК в декабре 2023 года. От Казахстана в него включены 15 финансовых организаций, в том числе 11 банков и четыре дочерние компании холдинга «Байтерек» - это Банк развития Казахстана, фонд «Даму», Фонд развития промышленности и Qazaqstan Investment Corporation.