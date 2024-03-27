В Казахстане повысят возраст для участия в азартных играх

В среду в мажилисе презентовали проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности». Он предусматривает уголовную ответственность в отношении организаторов онлайн-казино и повышает возрастной ценз для участников азартных игр.

«Если этот закон будет принят с указанными изменениями, это позволит оздоровить общество и ограничить распространение азартных игр. В то же время это препятствует росту теневой экономики в этой сфере», - сказал депутат Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, в прошлом году, по неофициальным данным, годовой оборот букмекерских контор достиг 1 трлн тенге, а постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются 400 тыс. человек.

Бейсенбаев подчеркнул, что законопроект предусматривает максимальное ограничение рекламы букмекерских контор и казино. А также юридические лица, позволившие несовершеннолетним играть в азартные игры, будут подвергаться значительным штрафам. Еще одной новеллой является повышение возрастного ценза для участников азартных игр с 21 до 25 лет.

Среди ключевых норм он назвал привлечение к уголовной ответственности по статье 307 организаторов онлайн-казино. А также законопроектом предлагается ограничить участие в азартных играх лицам, имеющим просроченную задолженность по кредитам и алиментам.

«Кроме того, в этой борьбе необходимо не только ужесточить законодательство, но и проводить обучение психологической и финансовой грамотности, расширять возможности молодежи заниматься спортом и творчеством в свободное время», – подытожил депутат.

15 марта президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая заявил, что необходимо принять закон о борьбе с лудоманией до конца текущей сессии парламента.