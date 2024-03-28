Более 150 человек эвакуированы в Костанайской области из-за паводков

На вертолетах министерства обороны более 150 человек, из них 63 несовершеннолетних, доставлены в эвакуационные пункты города Аркалык.

Также в МЧС сообщили, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Аркалык направлены силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Между тем в Западно-Казахстанскую область направлены военнослужащие из Алматы и силы и средства ДЧС Мангистауской области для ликвидации последствий паводков.

В целом, по данным МЧС, продолжается откачка талой воды из подтопленных 145 частных жилых домов в населенных пунктах Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей, также 46 дворовых территорий в Актюбинской и Атырауской областях.

Из подтопленных населенных пунктов Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей эвакуировано 412 человек, из них 323 жителя населенных пунктов Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей остаются в пунктах временного размещения, 80 жители Актюбинской и Костанайской областей находятся у родственников, девять жители Туркестанской области вернулись домой.

В аварийно-спасательных работах задействованы более 3 тыс. человек, порядка 1,2 тыс. единиц техники МЧС, акиматов, МВД, Минобороны и привлеченных организации. Также задействовано около 400 единиц водооткачивающих и плавательных средств и два воздушных судна.