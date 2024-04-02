Фотоагентство Magnum Photos приглашает казахстанских фотографов участвовать в проекте «За гранью тишины/Beyond the Silence»

Международное фотоагентство Magnum Photos запустило международный фотографический проект «За гранью тишины/Beyond the Silence» и объявляет open call для участия в проекте казахстанских фотографов. Помимо Казахстана к участию приглашены Мексика, Нигерия, Камбоджа и Украина.

Проект призван осветить темы невысказанной борьбы, чаще всего скрытой в тишине, через фотографические истории. Кроме того, также проект будет способствовать диалогу между фотографами из этих стран-партнеров. Участники будут пытаться ответить на вопросы: «Что скрывает тишина? Всегда ли молчание означает отсутствие событий? Кому выгодно молчание? Может ли молчание защитить или навредить нам? Чьи голоса могут нарушить тишину?»

Фотография как один из методов документирования событий и рассказывания историй позволяет привлечь более широкую аудиторию, создать единую систему визуальных кодов. Истории, созданные с помощью различных фотографических взглядов и подходов, повышают осведомленность о событиях в разных странах.

Партнером проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence» в Казахстане стал интернет-журнал Власть, координировать проект была приглашена арт-консультант Гаухар Сатпаева.

В рамках проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence» фотографами пяти стран, партнерскими институциями в странах-участницах и агентством Magnum Photos будут разработаны восемь фотопроектов, которые будут представлены на публичных выставках в Мексике, Казахстане, Нигерии, Камбоджи, Украине и США.

Open call продлится со 2 апреля по 24 апреля 2024 года. Для участия в нем приглашаются казахстанские фотографы (только граждане РК), которые работают с такими темами как:

- колониализм/деколониализм

- насилие и травма

- цензура/свобода слова

- территориальная целостность

- похищение людей

- борьба/адаптация

Для участия в открытом конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.

Ниже вашему вниманию этапы проведения проекта.



Этап 1.

Проведение и результаты open call.

Продолжительность: с 2 апреля по 24 апреля 2024 года прием заявок

В результате open call от каждой из стран будет выбрано 15 фотографов, которые примут участие в однодневном онлайн-мастер-классе почетного декана Международного центра фотографии (ICP) Фреда Ритчина/Fred Ritchin. Фред Ритчин работал фоторедактором журнала The New York Times Magazine, журнала Horizon, исполнительным редактором журнала Camera Arts.

Мастер-класс будет посвящен разработке долгосрочных проектов, визуальному повествованию и методам работы со сложными темами.

Помимо мастер-класса состоится одна онлайн-сессия с куратором проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence» Катериной Радченко и редакционным директором Magnum Photos Джульеттой Палумбо, в ходе которой вы сможете получить ответы на все ваши вопросы об организационных процессах и логистике последующих этапов проекта.

Этап 2.

Продолжительность: с 14 по 22 апреля 2024 года.

На втором этапе участники open call должны будут предоставить описание предлагаемой ими фотоистории для проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence». И, в результате конкурса, определится один участник от каждой страны (Юго-Восточная Азия, Казахстан, Мексика, Нигерия), а также будут выбраны 4 участника от Украины.

Этап 3

Продолжительность – 3 месяца (апрель –июль 2024 года)

Выбранные участники из стран-партнеров будут сотрудничать в тандеме с украинским фотографом по выбранной ими тематике. Цель – обмен опытом разных стран, консультирование и поддержка друг друга, а также возможность узнать больше о теме исследования с другой точки зрения. Тему следует выбрать из предоставленного выше списка.

В течение этого периода вам будет необходимо разработать свой проект или историю полностью или большую ее часть. Это также может быть продолжение работы над уже начатой историей, в этом случае 50% должен составлять новый материал, созданный в ходе проекта.

Выбранному фотографу из Казахстана предоставляется грант в размере $3000 на разработку проекта фотоистории.

Конечный результат должен включать - визуальный проект, который может состоять минимум из 15 фотографий и/или видео и/или фотоинсталляции, текстового описания проекта, подписей и биографических материалов автора для продвижения проекта.

В течение всего периода Magnum Photos и куратор проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence» Екатерина Радченко проведут 1-2 онлайн-сессии с отобранными участниками.

Этап 4

Продолжительность: сентябрь 2024 –декабрь 2024

Проведение выставки финалистов конкурса в Казахстане (Алматы).

Этап 5

Продолжительность: январь-февраль 2025 года

Проведение выставки финалистов конкурса из всех стран-партнеров (Мексики, Нигерии, Камбоджи, Казахстана и Украины) в Украине (Киев) и США (Нью-Йорк).

Рабочий язык проекта – английский.

По всем вопросам обращаться к координатору проекта в Казахстане Гаухар Сатпаевой:

gsatpayeva@gmail.com, WhatsApp +7 705 184 64 41