Более 3,7 тыс. человек эвакуированы в Западном Казахстане из-за паводков – МЧС

В Западно-Казахстанской области продолжается ликвидация паводков. На данный момент эвакуировано 3 744 человека, из них 1455 детей, сообщает пресс-служба МЧС.

Также в безопасные места отогнано более 2 700 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Всего с начала паводкового периода по области откачали более 640 тыс. кубометров талых вод. В ликвидации паводков задействовано более 1 тыс. человек и 400 единиц техники.

Вместе с тем еще в восьми регионах страны, по данным МЧС, - в Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и областях Улытау и Абай эвакуировано 1 660 человек, в том числе 425 детей, перевезено более 30 тонн гуманитарного груза.

В противопаводковых мероприятий задействовано более 20 воздушных судов МЧС, Минобороны и Нацгвардии МВД. В частности, накануне из села Косжан в Амангельдинском районе Костанайской области эвакуированы 10 человек. В с.Кабырга, Косжан, зимовки Алаколь доставлены продукты, электогенераторы и 300 л ГСМ.