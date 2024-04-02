В Карагандинской области ожидается вторая волна паводка

В Карагандинской области 40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского района еще покрыты снегом, поэтому в регионе ожидается вторая волна паводка. В этой связи для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты, проводятся все необходимые работы, укрепляются дамбы, сообщается на сайте премьер-министра.

По данным ДЧС региона, наиболее сложная ситуация была 29–30 марта. Сейчас водохранилища работают в пиковом, форсированном режиме. Но при этом в Шетском районе, где был объявлен режим ЧС и эвакуированы 292 человека, обстановка стабилизируется, некоторые жители уже вернулись в свои дома.

«В верховьях Нуры и Шерубай-Нуры фактически прекратились активные процессы таяния. Снежный покров незначительный. На притоках активных поступлений воды в русло реки Нуры не отмечено. На территориях Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов пик паводка, можно сказать, прошел», - доложил начальник ДЧС области Мурат Катпанов вице-премьеру – заместителю руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канату Бозумбаеву и министру по чрезвычайным ситуациям Чингисуу Аринов.

Бозумбаев на встрече с пострадавшими жителями сел Шетского района заверил, что весь ущерб будет полностью возмещен.

«Комиссия обследует все дома. Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые, либо приобретено другое жилье на вторичном рынке», - пообещал он.