В Алматы в этом году отремонтируют 274 улицы

В прошлом году в Алматы отремонтировали 200 км дорожного покрытия на 175 улицах. В этом году планируется провести средний ремонт на 274 улицах протяженностью 250 км.

«Полный список улиц и план работ по среднему ремонту дорог будут опубликованы в апреле после получения заключения экспертизы технической документации», - уточнили в акимате.

Вместе с тем акиматами районов начинается текущий ямочный ремонт дорог.

В Алмалинском районе работы начнут в апреле, всего планируется охватить 39,8 тыс. кв. м дорожного полотна, в том числе на участках: пр. Назарбаева от пр. Абая до пр. Райымбека; ул.Толе би от пр. Назарбаева до ул. Байтурсынова; пр. Абылай хана от ул. Толе би до пр. Райымбека и другие. Работы начнут уже в апреле.

В Медеуском районе планируется восстановить 50 тыс. кв. м дорожного полотна. Ямочный ремонт начнется во втором квартале 2024 года, им будут охвачены участки: на ул. Гоголя, ул. Макатаева, ул. Каирбекова, пр. Достык, ул. Кунаева, ул. Калдаякова, ул. Луганского, ул. Маметовой, пр. Назарбаева и других.

В Бостандыкском районе ремонт более 30 тыс. кв. м дорог и тротуаров начнут уже в апреле – мае на участках: ул. К. Салыкова, ул. Арайлы, ул. Ж. Ушкемпирова, ул. Жандосова, бульвар Бухар Жырау, ул. Талды, ул. Центральная и других. Всего текущим ремонтом будут охвачены около 100 улиц района.

В Турксибском районе уже начали текущий ремонт, которым будут охвачены участки: ул. Лавренева, от границы города до ВАЗа; пр. Суюнбая, от ул. Бекмаханова до нового моста; ⁠ул. Даналык, от ул. Шемякина до ул. Волочаевская; ул. Щелково, от пр. Суюнбая до ул. Гете; ул. Бекмаханова, от пр. Суюнбая до ул. Бартольда и ⁠ул. Шемякина, от ул. Хмельницкого до пр. Рыскулова.

В Жетысуском районе ямочный ремонт дорог был начат в середине марта, работы продолжатся до ноября и охватят 35 тыс. кв. м дорог. Это участки на ул. Кудерина от пр. Райымбека до ул. Рыскулова; ул. Жансугурова от ул. Бурундайская до ул. Жумабаева; ул. Жангельдина от ул. Рыскулова до пр. Райымбека; в микрорайонах Кулагер, Айнабулак, Кемел, Рабочий поселок; на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая и других.

В Ауэзовском районе планируется восстановить дорожное покрытие на 50 тыс. кв. м на участках: ул. С. Шаймерденова – уг. ул. Жандосова; перекресток пр. Алтынсарина – ул. Кабдолова; ул. Кабдолова, 2; перекресток ул. Утеген батыра – пр. Алтынсарина; пр. Абая – не доезжая ул. Момышулы; мкр. Таугуль-1, ул. Сулейменова; ул. Жандосова в западном направлении; пр. Алтынсарина – уг. ул. Жубанова и других.

В Алатауском районе планируется отремонтировать 30 тыс. кв. м дорожного полотна и начать работы уже в апреле. Ямочный ремонт запланирован на участках: ул. Жанкожа батыра, ул. Аубакирова, ул. Такежанова, ул. Жалайыр, ул. Шоган Абыз, ул. Тлендиева, вдоль БАКа, пр. Рыскулова, пр. Райымбека и других.

В Наурызбайском районе планируется восстановить 45 тыс. кв. м проезжих частей на участках: ул. К. Надырова от ул. Шолпан до ул. Тажиева; ул. Тажиева от ул. Надырова до тупика; на улицах Жандосова и Кунаева в пределах района и других.