На предупреждение паводков и их ликвидацию направлено более 3 млрд тенге – МЧС

Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздаков заявил, что на предупреждение и борьбу с паводком в бюджете было предусмотрено свыше 7 млрд тенге, однако по факту направили более 3 млрд тенге.

«Я хочу пояснить: на самом деле, более 7 млрд тенге не были выделены (на предупреждение и борьбу с паводками – В.), а были предусмотрены. Вы это правильно должны понимать. И эти финансовые средства предусматриваются в бюджетах местных исполнительных органов. На сегодняшний день, по информации акиматов, из этих денег выделено более 3 млрд тенге и эти финансовые средства направляются на предупреждение и борьбу с паводком», - заявил Сыздыков.

Отвечая на вопрос, о каких суммах из резерва правительства может идти речь для устранения последствий ЧС, вице-министр заявил, что пока неизвестно.

« У нас в 20 местностях объявлен ЧС местного масштаба. И как раз наши региональные акиматы теперь созданными комиссиями, группами должны подсчитать ущерб. У каждого акимата есть свой резерв на ЧС. И если же у них финансовых средств не будет хватать, тогда они будут обращаться в правительство», - объявил вице-министр по ЧС.

Таким образом, по его словам, только в таком случае будет рассмотрен вопрос о выделении средств из правительственного резерва.