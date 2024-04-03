В половине регионов Казахстана с начала 2024 года отмечается сокращение населения

В январе-феврале 2024 года население Казахстана выросло на 41,7 тыс. человек или на 0,21% и достигло к 1 марта 20 075,3 тыс. человек, сообщило в среду бюро национальной статистики. При этом ровно в половине регионов Казахстана – 10 из 20 – отмечалось сокращение населения, а его прирост обеспечили преимущественно мегаполисы и западные регионы.

Астана традиционно лидирует по приросту населения. С начала года оно выросло уже на 1,02% и достигло 1 444,7 тыс. человек. Население Шымкента увеличилось на 0,6% до 1 229,4 тыс., Алматы – на 0,56% до 2 241 тыс.

Кроме мегаполисов, население росло в Мангистауской области (+0,38%), Алматинской области (+0,29%), Атырауской области (0,26%). Еще в четырех регионах – Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях – рост населения был ниже показателя по республике.

В 10 регионах Казахстана в январе-феврале 2024 года отмечалось снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях, а также областях Абай, Улытау и Жетысу. Больше всего население сократилось в Северном Казахстане – на 0,43%, а также областях Абай и Жетысу – по 0,13%.

Сразу в двух регионах – Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – статистики зафиксировали естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в первые два месяца 2024 года выросло на 0,35% и достигла 12 494,9 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,03% и составило 7 580,4%. Доля городского населения в стране достигла 62,2%, сельского – 37,8%.