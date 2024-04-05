Граждане Китая организовали подпольные казино на «Хоргосе» – АФМ

На казахстанской стороне международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» департаментом АФМ по области Жетысу при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией и пограничной службой ликвидирована деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Сообщается, что организаторами являются граждане КНР.

«Установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно только для граждан КНР», - сообщили в ведомстве.

В ходе обыска в четырех коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, техническое оборудование для организации азартных игрм и более 60 тыс. юаней.

Ранее сообщалось, что в октябре на территории международного центра «Хоргос» пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Было задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца.