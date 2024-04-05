Граждане Китая организовали подпольные казино на «Хоргосе» – АФМ

Игорные заведения также были исключительно для граждан КНР
На казахстанской стороне международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» департаментом АФМ по области Жетысу при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией и пограничной службой ликвидирована деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Сообщается, что организаторами являются граждане КНР.
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые