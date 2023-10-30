На «Хоргосе» пресечена деятельность подпольных казино и притонов – МВД

«МВД совместно с КНБ на территории АО “Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос” пресечена деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Каждый объект работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фэйс-контроль и принимал в основном иностранных граждан. Криминальный “бизнес” был направлен на вовлечение гражданок Казахстана в сексуальное рабство, которым обещали высокую прибыль и конфиденциальность», - говорится в сообщении.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и 5 управления ДКНБ области Жетысу по согласованию с прокуратурой задержаны пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан, также в полицию доставлен 21 человек, в числе которых шесть иностранок, оказывающих интимные услуги. В ходе обысков изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетысу, иная информация в интересах следствия не разглашается.