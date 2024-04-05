Депутат Ашимжанов о запрете СМИ писать об ЛГБТ: «Речь идет только о пропаганде»

Руководитель рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа», депутат мажилиса Жанарбек Ашимжанов заверяет, что парламентарии не намерены полностью запрещать СМИ писать о представителях ЛГБТ. Речь в поправках, предложенных депутатами, идет только о пропаганде.

«Речь не идет о запрете информации как таковой, а именно о пропаганде, о навязывании однобокой информации, когда эти отношения показываются как лучшие, чем традиционные отношения, их исключительность. Должна быть инклюзивность, а не однобокое навязывание и пропаганда одного противопоставляя другому», - заявил Ашимжанов, добавив, что депутаты, инициировавшие поправку, «привели весомые аргументы в ее пользу».

По словам депутата, отличить пропаганду от объективного освещения проблемы можно по четырем признакам: пропаганда направлена на формирование или изменение общественного мнения в определенную сторону; использует селективное представление информации, уделяя внимание только тем фактам, которые поддерживают ее цели, и игнорируя или искажая контраргументы; содержит недостоверные утверждения, которые сложно или невозможно подтвердить; зачастую однобокая и направлена на продвижение конкретной идеологии.

«Поэтому речь идет только о пропаганде в этом ее понимании, информация, которая будет носить новостной характер, под это не подпадает. В целом же скажу, что депутатам имеются обращения от многих казахстанцев, которые также поддержали данную поправку», - заявил Ашимжанов.

Ранее в распоряжении редакции «Власти» оказалась сравнительная таблица к закону «О масс-медиа», в которой депутаты мажилиса от партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили поправку, устанавливающую запрет для СМИ писать о представителях ЛГБТ. Как отмечается в документе, это может быть приравнено к пропаганде и грозит приостановлением или прекращением деятельности для медиа.