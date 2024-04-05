Осужденный за госизмену китаевед Константин Сыроежкин вышел на свободу по УДО

«Постановлением апелляции ходатайство осужденного Сыроежкина К. об условно-досрочном освобождении – удовлетворено. Сыроежкин К. освобожден от отбытия наказания условно-досрочно, с установлением пробационного контроля на оставшийся срок», – говорится в сообщении суда.

Коллегия суда решила, что осужденный доказал свое исправление «примерным поведением, добросовестным отношением к труду и участием в жизни колонии» и не нуждается в полном отбывании наказания.

«В суде установлено, что осужденный за время отбывания наказания имеет 3 поощрения и первую положительную степень поведения. На момент апелляционного рассмотрения оставшийся срок к отбытию составляет 4 года 5 месяцев 22 дня», – также говорится в сообщении суда.

Напомним, 15 января 2019 года КНБ в отношении Сыроежкина было возбуждено уголовное дело. 19 февраля 2019 года по решению следственного суда Алматы он был арестован. При этом об аресте ученого стало известно только в марте. В октябре 2019 года Сыроежкин был признан виновным в госизмене и сужден к 10 годам лишения свободы.

Позже стало известно о лишении Сыроежкина казахстанского гражданства и принудительном выдворении за пределы Казахстана с запретом на въезд в Казахстан сроком на пять лет.

Следствие и процесс над Сыроежкиным проходили полностью в закрытом режиме. Детали его дела до сих пор неизвестны.