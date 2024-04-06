В Атырау будет объявлен режим ЧС

Вице-премьер Канат Бозумбаев, находящийся сейчас в Атырау, поручил руководству региона объявить режим ЧС в Атырау. По его словам, сейчас важно укрепить город со всех сторон. В регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять в реки и озера, которые ведут в Каспийское море. На заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода он пригласил руководство Казахстан Темир Жолы, поскольку в некоторых местах нужно демонтировать железнодорожные пути для пропуска воды

«Сегодня сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2,5 тыс. кубометров в секунду, в дальнейшем возможно он дойдет до 4,5 тыс. Поэтому у нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к паводку. Мы объявим режим ЧС не для паники населения, а для конкретных действий по борьбе с паводком», — сообщил Канат Бозумбаев.

Что касается ситуации в городе Кульсары Жылыойского района, то по словам чиновника, для того, чтобы ситуация стабилизировалась местным исполнительным органам необходимо в среднем 3-4 дня. Напоминаем, что из-за паводков там идет массовая эвакуация населения. По последним данным эвакуировано около 15 тысяч человек, из них около 5500 детей. Еще более 12000 граждан разместились у родственников. В Кульсары проживают 66 тысяч человек, а в Атырау - более 315 тысяч.