В Атырау будет объявлен режим ЧС

Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2,5 тыс. кубометров в секунду
Вице-премьер Канат Бозумбаев, находящийся сейчас в Атырау, поручил руководству региона объявить режим ЧС в Атырау. По его словам, сейчас важно укрепить город со всех сторон. В регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять в реки и озера, которые ведут в Каспийское море. На заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода он пригласил руководство Казахстан Темир Жолы, поскольку в некоторых местах нужно демонтировать железнодорожные пути для пропуска воды
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