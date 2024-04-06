Водохранилища Костанайской области заполнены, а вода продолжает прибывать

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где по-прежнему сложная паводковая ситуация. Как сообщили в правительстве, подъем уровня воды в реке Тобол «влияет» на города Костанай, Рудный, а также районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.

«Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены на 100%, Каратомарское – 97%, Верхне-Тобольское – 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе мощностей», - отметили в кабмине.

Сообщается, что приток воды превышает объем сброса, а в ближайшее время ожидается дополнительное увеличение воды.

«Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл», - сообщили в правительстве.

Для пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста Костаная, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. На реках Карасу и Тобол проведены взрывные работы.

Всего в регионе с начала паводков спасено и эвакуировано 3 257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные разместились у родственников и близких.