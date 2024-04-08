В Кульсары подтоплено почти 2,7 тыс. домов

В городе Кульсары Атырауской области подтоплено 2 680 домов, за прошедшие сутки поступило 20 звонков, спасено девять человек, эвакуировано – 34, сообщает пресс-служба МЧС.

Между тем из-за поднятия уровня воды в реке Есиль создалась угроза подтопления жилых домов в с. Николаевка и с.Бирлик Есильского района и с.Каратал в районе Шал акына Северо-Казахстанской области, эвакуировано более сотни человек, они размещены в эвакуационных пунктах и у родственников. 57 голов сельхозживотных отогнаны в безопасное место.

Также накануне эвакуировано шесть человек из отрезанного от транспортного сообщения села Каракамыс Каратобинского района Западно-Казахстанской области. В населенный пункт вертолетом Ми-8 «Казавиаспас» доставлены продукты питания.

В целом, по данным МЧС, в населенных пунктах Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация паводков.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 702 частных жилых дома, 562 двора, 1 822 дачных домов и 73 здания различного предназначения, а также зафиксировано 155 переливов через автодороги. Спасено и эвакуировано 72 284 человек, в пунктах временного размещения находятся 14 430 человек. 68 932 головы сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние. Без транспортного сообщения остается 61 населенный пункт.

В Западно-Казахстанской области на р.Жайык, Шаган и Деркул сохраняется повышение уровня воды. Остаются подтопленными дачные массивы и есть угроза подтопления дачного массива «Утюжный затон» города Уральск.

В Костанайской области проводится эвакуация из города Тобол и села Алтынсарина, так как подвержены затоплению прилегающие территории в районе города Костанай, Тобол, жилые массивы, ТРЦ, базы отдыха и др.

В Северо-Казахстанской области с поднятием уровня воды в р.Чаглинка существует угроза подтопления города Тайынша, в с.Красная Поляна Тайыншинского района в связи с увеличением количества талой воды с полей сохраняется угроза. В с. Дружба района Г. Мусрепова из-за поднятия уровня воды в р.Есиль также есть угроза подтопления села. А в с. Узынжар подтоплено четыре двора.

В Карагандинской области в Акшатауском с/о Шетского района в теле дамбы плотины «Танатбай» выявлен факт дренажа. Эвакуировано 66 человек из 65 домов с.Жарылғап батыр, расположенного в 14 км ниже плотины по руслу реки Карасай.