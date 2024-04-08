Пик паводка в Восточно-Казахстанской области ожидается на этой неделе – Минводы

Пик паводка в Восточно-Казахстанской области ожидается на этой неделе, сообщила в понедельник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Мольдир Абдуалиева.

«В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе», - сообщила Абдуалиева.

Вместе с тем, по ее словам, в Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме. При этом в регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган.

«На сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья», - отметила официальный представитель министерства.

Кроме того, по оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке – 1 680 кубометров в секунду. И эта вода, сказала Абдуалиева, до границ Казахстана может дойти за 15-20 дней.

«Чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русла реки от ледяного покрова и исключают заторы», - проинформировала она.

Вместе с тем среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской и Актюбинской областей составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, пик половодья в регионах прошел. Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, но пик паводка тоже прошел.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье. При этом напряженная обстановка сохраняется по Каратомарскому водохранилищу: приток воды составляет 2 425 кубометров в секунду, сброс – 2 640 кубометров в секунду.

Кроме того, половодье продолжается по двум крупным водохранилищам Северо-Казахстанской области, которые уже полностью заполнены.