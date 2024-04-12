Наука должна стать одним из механизмов предупреждения чрезвычайных ситуаций – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, заявил, что одним из механизмов предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения должна быть наука. Однако, несмотря на вкладываемые в нее деньги, восстановить научный потенциал страны пока еще не удается: в Казахстане не хватает специалистов и ученых.

Говоря о текущей паводковой ситуации в стране, Токаев отметил, что таких сильнейших наводнений не было более 80 лет, затоплены многие населенные пункты, и в целом обстановка очень сложная. И во время паводков Казахстан особенно остро ощутил нехватку квалифицированных специалистов и ученых, констатировал президент.

Он напомнил, что неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки, но, несмотря на то что для этого нужны годы, «приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания».

«Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого», - отметил Токаев.

Поэтому сейчас крайне важно восстановить научный потенциал страны, подчеркнул президент. Он напомнил, что в прошлом году было принято решение выделить 625 млрд тенге на развитие науки в течение трех лет, и пообещал, что «в дальнейшем государство продолжит планомерно увеличивать бюджет науки».

Перечислив все меры на сегодня для развития отечественной науки – повышение зарплат ученых, выделение средств на современную научно-исследовательскую инфраструктуру, увеличение количества образовательных грантов на обучение по программам докторантуры, стажировки казахстанских ученых в ведущих научных центрах мира, открытие в регионах филиалов ведущих зарубежных университетов, - Токаев подчеркнул, что не стоит этим ограничиваться. Он убежден, что «важно быстро адаптироваться к изменениям и постоянно искать новые точки роста».

«Поэтому мы будем последовательно укреплять потенциал отечественной науки, создавать условия для широкого внедрения инноваций во всех сферах жизни. Для этого предстоит решить ряд актуальных задач», - заявил президент.

В частности, он считает, что важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата. Также наука должна способствовать поступательному развитию экономики, но чтобы научные проекты учитывали стратегические цели развития страны, а для этого на основе лучшего международного опыта следует определить четкие приоритеты исследований.

Особое значение имеет коммерциализация научных разработок, продолжил президент, считая, что «исследования ученых можно задействовать для снижения издержек в сфере жилищно-коммунального хозяйства и внедрения ресурсосберегающих технологий, а также в ремонте и строительстве дорог с учетом особенностей нашего климата».

Для активного развития «науки простых вещей», по его мнению, необходимо выстроить эффективные механизмы взаимодействия научного сообщества и бизнеса.

«При акиматах предстоит сформировать научные советы, которые будут способствовать решению задач в этом направлении. В процесс широкого внедрения результатов научных исследований должны быть вовлечены крупные предприятия во всех регионах страны», - заявил Токаев.

Также он считает, что следует продолжить стимулирование бизнеса посредством предоставления налоговых льгот и инвестиционных преференций за затраты на науку.

Отдельно Токаев отметил важность собственных научных разработок для перехода к безуглеродному развитию, внедрения передовых технологий в сферу добычи природных ресурсов, ускоренного развития искусственного интеллекта.