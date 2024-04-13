Пик паводка на Сергеевском водохранилище пройден, заверяют в министерстве водных ресурсов

В министерстве водных ресурсов и ирригации заверили, что пик паводка на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области пройден, вода идет на спад. На Петропавловском водохранилище приток воды составляет больше половины пропускной способности.

«Максимальный уровень воды на Сергеевском гидроузле был зафиксирован 10 апреля – 4 метра 25 см. С 10 апреля наблюдается ежедневный спад на 10-15 см», - сообщили в министерстве.

По его данным, максимальный приток воды составил 4 870 кубометров в секунду. При этом пропускная способность гидроузла составляет 11 400 кубометров в секунду.

«На сегодня приток воды составляет 581 кубометров в секунду. Пик паводка на водохранилище пройден», - заверили в ведомстве.

На Петропавловском водохранилище, по данным министерства, приток воды составляет 3 923 кубометров в секунду при пропускной способности гидроузла 6 330 кубометров в секунду.

В министерстве водных ресурсов и ирригации отмечают, что Сергеевский гидроузел прошел многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. Петропавловский гидроузел также прошел многофакторное обследование в 2022 году. В 2023 году по работе обоих гидроузлов была выдана декларация безопасности.

«Водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет», - заверили в ведомстве.

Между тем, по данным МЧС, продолжается эвакуация в Петропавловске и в населенных пунктах Северо-Казахстанской области. В частности, в микрорайоне Петропавловска – Подгора подтоплено 33 частных жилых дома, в микрорайоне Хромзавод – 114 частных жилых домов. Эвакуация идет также в селе Ольшанко и в селе Прибрежное СКО.