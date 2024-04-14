Ситуация в Петропавловске остается стабильно сложной – акимат

Пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила, что паводковая ситуация в городе остается стабильно сложной.

Айтулова напомнила, что накануне льдом были повреждены столбы линии электропередачи на насосной станции, в связи с чем по городу была ограничена подача воды.

«Ледяные массы усложнили процесс восстановления, повредив еще четыре опоры. Сейчас уже вторые сутки бригады работают на месте. Хочется отметить, что такого в городе у нас еще не было», - сказала пресс-секретарь акима.

По ее информации, сегодня ледяные массы также сбили опоры линии электропередачи 110 кВт, что привело к частичному отключению света в городе, но бригады «оперативно сработали, в течение нескольких часов подачу электричества восстановили».

«В связи с тем, что вчера у нас в городе не было воды, в срочном порядке был организован подвоз питьевой во дворы и на социальные объекты. На подмогу к нам пришли все районы области, мобилизовали всю технику. Сейчас подвоз осуществляют 53 единицы, также к нам сегодня приехала еще 8 водовозов из Астаны», - сообщила Айтулова.

Она уточнила, что ажиотаж с водой в магазинах спал, ситуация нормализовалась, «вода есть во всех магазинах». Кроме того, запускают в тестовом режиме альтернативные источники водоснабжения.

В то же время жители города пожаловались на необоснованное поднятие цен в магазинах. В этой связи, сообщила пресс-секретарь, сформированы группы из числа сотрудников прокуратуры, департамента экономических расследований и полиции, которые проверяют эти факты.

«В случае подтверждения виновные будут наказаны», - сказала она.

Кроме этого, в городе наблюдалась проблема с сотовой связью.

«На данный момент базовые станции К-селл, Билайн и Теле-2 работают в штатном режиме, только по району Подгора К-селл и Теле-2 осуществляют подачу сотовой связи через мобильный базовый комплекс. На данный час жалоб от жителей по поводу качества сотовой связи не поступало», - отметила пресс-секретарь.

По данным МЧС, всего в стране были спасены 104 970 человек, в том числе 38 264 детей. Вернулись домой 11 674 человек, в пунктах временного размещения остаются 7 032 человек, в том числе 3 090 детей. Подтопленными остаются 4 117 жилых домов, 1 264 дворов и 2 037 дачных домов в шести областях. В восьми регионах действуют шесть ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и в области Улытау.