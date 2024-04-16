Казахстан сократит расходы бюджета из-за паводков – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшим от паводков населением Северо-Казахстанской области сообщил, что расходы бюджета будут сокращены, чтобы оказать всем необходимую помощь в ликвидации последствий природного бедствия.

«Правительство не оставит никого без соответствующей заботы. Уже сейчас начались выплаты, разовые пособия в размере от 10 МРП, это 369 тыс. тенге. Но главное – мы, безусловно, хотим (возместить – В.) все расходы, которые вы понесли. Те люди, которые потеряли свое жилье, будут получать помощь от государства – мы построим новые дома. Те дома, которые подлежат реконструкции, будут отремонтированы», - пообещал Токаев.

Он заверил, что «буквально каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены», и это его «приоритетная задача в качестве президента».

Токаев подчеркнул, что для этого мобилизуют все финансовые средства, которые имеются в распоряжении государства, в том числе «на крайний случай» средства Национального фонда. Президент также напомнил, что он решил отменить в этом году проведение Международного форума Астана. Также будет сокращен бюджет Всемирных игр кочевников.

«Отменить такое мероприятие уже невозможно, это всемирные игры, но бюджет будет значительно сокращен. Будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио. Там речь шла о том, чтобы Казахстан построил свой собственный павильон, я отменил этот план – просто арендуем там площадь», - продолжил президент.

Токаев заявил, что и гражданам, и бизнесу будет оказана помощь – это задача, которая стоит перед и правительством, и перед местными исполнительными органами.

Он поблагодарил жителей, которые «с пониманием отнеслись» к сложной ситуации. Но, убежден глава государства, «самое главное, что нет человеческих потерь».

«А имущество – для этого, в конце концов, государство и существует. Но, с другой стороны, правительство, государство в целом должно извлечь уроки с тем, чтобы в будущем, если это произойдет, мы с минимальными потерями выходили», - сказал Токаев.

Глава государства также сообщил, что дал поручения проанализировать причины возникновения этого бедствия, отметив, что, несмотря на то что это природное явление, «в каком-то смысле нужно быть готовыми с прогнозной точки зрения».

«Как я уже сказал, в ближайшие буквально 10 дней будут критическими, потом дальше пойдем уже на решение других задач, связанных с ликвидацией последствий бедствия. У нас впереди летние месяцы, затем осень и до начала зимы, я думаю, мы выйдем с очень хорошими результатами. Никто не останется без внимания», - заключил Токаев.

Отметим, что только в Атырауской области во время паводков, по официальным данным, погибли четыре человека: 6 апреля два жителя Кульсары отправились на тракторе посмотреть свои затопленные дома, но трактор съехал в кювет, они погибли. Также 6 апреля было обнаружено тело мужчины, а 14 апреля – тело его сына. По информации ДЧС, они были эвакуированы, но самостоятельно отправились посмотреть свой дом.

Между тем «Радио Азаттык» пишет, что в Айтекебийском районе Актюбинской области утонул в талой воде 10-летний мальчик, в области Абай пропавшими без вести считаются четыре человека.