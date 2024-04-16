Рейсы Air Astana из Дубая перенесены из-за урагана

Они будут выполнены завтра
Рейсы авиакомпании Air Astana из Дубая в Алматы и Астану перенесены из-за подтопления аэродрома, вызванного ураганом, сообщила авиакомпания вечером во вторник.
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