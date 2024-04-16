Рейсы Air Astana из Дубая перенесены из-за урагана

Рейсы авиакомпании Air Astana из Дубая в Алматы и Астану перенесены из-за подтопления аэродрома, вызванного ураганом, сообщила авиакомпания вечером во вторник.

Рейсы в авиакомпании рассчитывают выполнить завтра.

"Авиакомпания предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания", - говорится в сообщении Air Astana.

Во вторник аэропорт Дубая, один из крупнейших в мире, закрыли после сильнейшего урагана, обрушившегося на город.