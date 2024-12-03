США и ОАЭ обсуждают отмену санкций в отношении президента Сирии

США и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают возможность отмены санкций в отношении президента Сирии Башара Асада, если он откажется от Ирана и перекроет пути поставок оружия ливанской «Хезболле», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При этом источники сообщают, что обсуждения состоялись до того, как на прошлой неделе антиасадовские повстанцы захватили в Алеппо.

Это наступление повстанцев сигнализирует о слабости в союзе Асада с Ираном, которую США и ОАЭ стремятся использовать, сообщили агентству Reuters два источника в США, четыре сирийских и ливанскими собеседника и два иностранных дипломата. Ливанские СМИ сообщили, что Израиль предложил снять санкции США с Сирии.

По словам источников, ОАЭ давно надеются дистанцировать Асада от Ирана и хотят наладить деловые связи с Сирией, однако этому мешают санкции США.

«Хезболла» и Иран вмешиваются в дела Сирии с 2012 года, чтобы защитить Асада от суннитских повстанцев, однако их базы и поставки оружия через Сирию неоднократно подвергались ударам со стороны Израиля, который стремится ослабить Иран во всем регионе.

В последние месяцы «Хезболла» вывела бойцов из Сирии, чтобы сосредоточиться на борьбе с Израилем на юге Ливана.

США ввели санкции против Сирии после того, как Асад подавил протесты против него в 2011 году. В последующие годы санкции неоднократно ужесточались. Если американские законодатели не продлят их в очередной раз, санкции перестанут действовать 20 декабря. И США и ОАЭ ведут переговоры, чтобы санкции не продлевать.

В то же время ОАЭ и Саудовская Аравия в последние месяцы предлагали Асаду «финансовые стимулы» для разрыва отношений с Ираном. Также Сирия была темой обсуждения во время визита наследного принца Саудовской Аравии в ОАЭ в воскресенье. ОАЭ также пообещали выделить средства на помощь Сирии в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры.

Между тем сообщается, что сотни поддерживаемых Ираном иракских бойцов в понедельник пересекли границу с Сирией, чтобы помочь правительству бороться с повстанцами, захватившими Алеппо.

Правительственные войска полностью контролировали Алеппо с момента взятия в 2016 году в ходе осады, что стало одним из главных поворотных моментов войны, в которой погибли сотни тысяч людей.

Гражданская война в Сирии заморожена с 2020 года, когда Асад контролировал большую часть территории и все крупные города. Повстанцы все еще удерживали анклав на северо-западе, поддерживаемые Турцией силы удерживали полосу вдоль северной границы, а поддерживаемые США и возглавляемые курдами силы контролировали анклав на северо-востоке.