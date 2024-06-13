Аэропорт Астаны заявил о возобновлении работы в ночное время в летний период для удобства пассажиров. В сообщении аэропорта никак не комментируется срыв капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, о котором ранее в четверг сообщило агентство КазТАГ.

«На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизирован технологический процесс поремонту на аэродроме», - говорится в пресс-релизе аэропорта.

С 14 июня работа аэропорта будет продлена, а ежедневный перерыв будет продолжаться всего полтора часа – с 23:00 до 00:30.

«На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу», - указывается в сообщении.

Ранее агентство КазТАГ сообщило, что капитальный ремонт ВПП аэропорта Астаны, который официально стартовал с начала мая, фактически сорван из-за того, что так и не было подписано соглашение с подрядчиком – компанией Mabetex Group.

Ни Минтранспорта, ни комитет гражданского авиации, ни сам аэропорт не комментировали эту информацию. При этом в сообщении аэропорта не указывается, будет ли он вновь прерывать работу в ночное время после окончания «пикового летнего периода».

С 1 мая аэропорт Астаны не принимал и не отправлял самолеты с 22 часов до 6 часов. Ремонт должен был продлиться до 24 декабря.

В ноябре прошлого года аэропорт Астаны был передан в доверительное управление эмиратской Terminals Holding. Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы был первоочередной задачей в период доверительного управления и обеспечен инвестором.