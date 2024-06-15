В Казахстане завершилась посевная

Большая часть посевов – зерновые
В Казахстане накануне завершилась посевная кампания – засеяно 23,8 млн гектаров, сообщила в субботу пресс-служба Минсельхоза.
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