В Казахстане завершилась посевная

В Казахстане накануне завершилась посевная кампания – засеяно 23,8 млн гектаров, сообщила в субботу пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, зерновые культуры засеяны на площади 16,6 млн га, масличные культуры – на площади 3млн га, под кормовые культуры засеяно 3,4 млн га. Также овощные культуры посеяны на площади 142,5 тыс. га, картофель – на площади 166,8 тыс. га.

В Минсельхозе назвали срок завершения посевной «оптимальным» и вновь отметили сложные погодные условия, сопровождавшие весенне-полевые работы – во многих регионах отмечались обильные осадки.

«В случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта», - говорится в сообщении Минсельхоза.