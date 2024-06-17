По словам генсека НАТО Столтенберга, это необходимо «перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая»
НАТО ведет переговоры о переводе ядерного оружия в режим готовности
Йенс Столтенберг, фото Reuters

16 июня генеральный секретарь организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph сообщил, что военный блок ведет переговоры о размещении большего числа ядерного оружия «перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая». Он добавил, что между членами проводились консультации по вопросу вывода ракет из хранилища и перевода их в режим готовности.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны находиться на хранении, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал Столтенберг.

Он заявил, что Китай вкладывает значительные средства в свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

Столтенберг также сказал, что США и их европейские союзники уже сейчас модернизируют свои силы ядерного сдерживания перед лицом возросшей угрозы.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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