НАТО ведет переговоры о переводе ядерного оружия в режим готовности

16 июня генеральный секретарь организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph сообщил, что военный блок ведет переговоры о размещении большего числа ядерного оружия «перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая». Он добавил, что между членами проводились консультации по вопросу вывода ракет из хранилища и перевода их в режим готовности.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны находиться на хранении, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал Столтенберг.

Он заявил, что Китай вкладывает значительные средства в свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

Столтенберг также сказал, что США и их европейские союзники уже сейчас модернизируют свои силы ядерного сдерживания перед лицом возросшей угрозы.