НАТО ведет переговоры о переводе ядерного оружия в режим готовности

По словам генсека НАТО Столтенберга, это необходимо «перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая»
16 июня генеральный секретарь организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph сообщил, что военный блок ведет переговоры о размещении большего числа ядерного оружия «перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая». Он добавил, что между членами проводились консультации по вопросу вывода ракет из хранилища и перевода их в режим готовности.
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