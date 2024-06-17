Скончалась Маргарита Ускембаева

«Сегодня ушла из жизни наша уважаемая тетя, общественная деятельница, одна из первых феминисток независимого Казахстана, гендерный исследователь, детский психолог, директор приюта ARASHA, президент ОФ “Институт равных прав и равных возможностей” и член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики РК», — сообщили родственники Ускембаевы.

Депутатка мажилиса Ирина Смирнова в своем посте Facebook написала, что Ускембаева «долгое время осуществляла свою общественную деятельность без какой-либо поддержки», и лишь позже на небольшой грант открыла кризисный центр для женщин.

«У неё в центре находили поддержку женщины, а с ними дети. Она выстроила эту деятельность со всей душой. Она обеспечила женщинам возможность получения медицинской помощи, юридического сопровождения и психологической поддержки. Она всех определяла на учёбу, чтобы женщины получили профессию, а с ней и уверенность в себе. Она занималась детьми, попавшими в центр вместе с мамами. Устраивала в школы, детские сады», — пишет она.

Ее похороны пройдут 18 июня в родном селе.