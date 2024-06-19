Казахстан готов подключиться к расследованию покушения на Айдоса Садыкова – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение в Киеве на оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании.

«Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины», – сказал Токаев в среду в Акорде в ходе церемонии награждения казахстанцев, помогавших в ликвидации последствий паводков.

Садыкова, автора ютуб-канала Басе, ранили накануне в Киеве, его прооперировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова», - сказал Токаев.

Айдос Садыков вместе с супругой Натальей около 10 лет живут в Киеве, они известны своей критической оценкой действий властей Казахстана.