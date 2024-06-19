Казахстан готов подключиться к расследованию покушения на Айдоса Садыкова – Токаев

Все разногласия в обществе следует решать в правовом поле, уверен он
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение в Киеве на оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании.
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