Нурлан Ногаев назначен послом Казахстана в Туркменистане, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. До середины мая этого года Ногаев занимал должность акима Мангистауской области.

«Указом главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане», — говорится в сообщении Акорды.

56-летний Ногаев выпускник Московской государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности горный инженер; Казахской государственной академии управления по специальности экономист; а также Университета международных отношений Министерства иностранных дел России.

В разные годы работал исполнителем директора НК «КазМунайГаз», заместителем и первым заместителем акима Западно-Казахстанской области, возглавлял Западно-Казахстанскую и Атыраускую области, а также занимал пост министра энергетики Казахстана.