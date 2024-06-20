Ранее он возглавлял Мангистаускую область
Нурлан Ногаев назначен послом Казахстана в Туркменистане, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. До середины мая этого года Ногаев занимал должность акима Мангистауской области.
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