Неизвестные совершили серию вооруженных нападений в российском Дагестане

Убиты полицейские и священник православной церкви
Вечером в воскресенье в двух городах Дагестана - Дербенте и Махачкале – вооруженные люди напали на два православных храма, синагогу и пост дорожно-патрульной службы, пишут «Важные истории».
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