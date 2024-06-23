Неизвестные совершили серию вооруженных нападений в российском Дагестане

Вечером в воскресенье в двух городах Дагестана - Дербенте и Махачкале – вооруженные люди напали на два православных храма, синагогу и пост дорожно-патрульной службы, пишут «Важные истории».

По разным данным, погибли от одного до шести сотрудников полиции и православный священник. Российские СМИ, близкие к силовикам, сообщают о как минимум 20 пострадавших.

Два участника нападения в Дагестане убиты, предположительно еще двое задержаны.

В эти минуты стрельба продолжается и в Махачкале и в Дербенте. В северокавказской республике введен режим контртеррористической операции.