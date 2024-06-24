Более 7 тысяч человек получили статус кандаса с начала года

С начала этого года 7353 человека получили статус кандаса, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения, не уточняя, сколько из них переехали в Казахстан. В прошлом году появилась возможность получить статус кандаса без въезда на территорию республики.

Большая часть кандасов (49,4%) прибыли в Казахстан из КНР, 6,3% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 34,4% – из Узбекистана, 3,2% – из России и 1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 июня число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, моложе трудоспособного − 31,2%, пенсионеров − 9,7% человек.

16,9% прибывших с начала года кандасов имеют высшее образование, 22,6% – среднее специальное образование, 55,3% – общее среднее образование.

Кандасы селились в разных регионах Казахстана, но приоритетными для них были определены трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 июня 2024 года туда переселено 1697 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются господдержка в виде субсидий на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

В 2023 году в пилотном режиме стал действовать механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 9 569 заявления (656 семей) от этнических казахов.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 135,7 тысяч этнических казахов.

Редакция Власти сделала серию материалов о переселенцах и о проблемах, с которыми они сталкиваются.