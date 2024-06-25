Более 250 млрд тенге направили казахстанский бизнес и фонды на помощь пострадавшим от паводков

Казахстанские предприниматели, крупные компании и благотворительные фонды направили 250,5 млрд. тенге на помощь пострадавшим от паводков регионов, отчиталось правительство страны во вторник. Эта сумма практически полностью покрывает потребность в средствах на жилье для пострадавших.

Согласно данным, представленным в правительстве, крупнейшие пожертвования сделали владельцы компаний «Казахмыс» и KAZ Minerals Владимир Ким, Эдуард Огай, Олег Новачук - 40,8 млрд тенге, группа ERG – 39,9 млрд, Тимур и Динара Кулибаевы – 30,33 млрд, владелец Kaspi.kz Вячеслав Ким 20 млрд и Булат Утемуратов через различные подконтрольные ему компании - 15,4 млрд.

Фонд «Казахстан Халкына», созданный после Январских событий 2022 года и также собирающий пожертвования на социальные проекты, направил на помощь пострадавшим 15,15 млрд тенге, а фондSamruk Kazyna Trust, входящий в структуру фонда «Самрук-Казына» – 15 млрд. Еще 7 млрд. тенге пожертвовала национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз».

Другими крупными донорами стали владелец Jusan Bank Галимжан Есенов, напрямую и через свой банк внесший 6,7 млрд тенге, владелец Astana Group Нурлан Смагулов – 6,1 млрд, предприниматели Бахытбек Байсеитов – 5,5 млрд, Рашит Сарсенов – 5,22 млрд, Нурлан Артыкбаев – 5 млрд, Айдын Рахимбаев – 3,2 млрд, Андрей Лаврентьев и Юрий Цхай – 3 млрд (Лаврентьев направил еще 0,5 млрд персонально), Тимур Турлов – 2,9 млрд, Бахриддин Аблазимов – 2,7 млрд, Еркин Татишев – 2,1 млрд, Данияр Абулгазин – 2 млрд, Сергей Кан – 1,5 млрд, Кайрат Мажибаев – 1,46 млрд, Кайрат Итемгенов 1,3 млрд, Кенес Ракишев – 1,2 млрд, Сергей Павлингер – 1,1 млрд, Фаррух Махмудов и Сайдулла Кожабаев – по 1 млрд, Александр Клебанов – 0,9 млрд, Динмухамед Идрисов – 0,6 млрд, Яков Цхай и Алидар Утемуратов – по 0,5 млрд, Сауат Мынбаев, Алмас Мынбаев и Мухамед Избастин – по 0,45 млрд.

Пожертвования от 0,5 млрд до 3,3 млрд тенге внесли еще девять казахстанских и международных компаний.

Кроме того, 0,88 млрд тенге пожертвовало посольство ОАЭ, а 0,47 млрд - правительство Сербии.

Бизнесмены и фонды вносили деньги напрямую в регионы и через две структуры – фонд «Казахстан Халкына», который собрал за это время 6,5 млрд тенге пожертвований и фонд «Демеу», куда поступило 35 млрд. тенге.

На минувшей неделе президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил бизнес за помощь в ликвидации паводков, но отметил, что не все крупные предприниматели отозвались на призыв помочь.