Не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим от паводков, констатировал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил предпринимателей, которые направили средства на восстановление регионов, пострадавших от паводков и отметил, что часть крупных бизнесменов помогать не стала.

«Надо отметить, что далеко не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим гражданам. Здесь присутствуют предприниматели, которые, напротив, откликнулись и внесли очень большую помощь в дело спасения наших граждан от небывалых паводков. Что касается имен оставшихся в стороне бизнесменов, нам они известны, хотя мы никого не принуждали, это дело добровольное», - цитирует президента Акорда.

В среду Токаев наградил в своей резиденции активных участников борьбы с паводками. На церемонии присутствовал целый ряд предпринимателей, в частности, Вячеслав Ким, Тимур Кулибаев, Тимур Турлов, Булат Утемуратов, Нурлан Смагулов, Эдуард Огай, Андрей Лаврентьев, Галимжан Есенов, Айдын Рахимбаев, Александр Белович и другие.

Токаев назвал вклад предпринимателей в ликвидацию паводков «значительным».

«Таким образом они на деле показали подлинную заботу о родной стране. В этом и заключается ответственность бизнеса и его забота об интересах народа», - сказал президент.

Примерные подсчеты демонстрировали, что крупные предприниматели направили около 200 млрд. тенге на помощь пострадавшим регионам.