Для желающих работать за границей откроют центры профессиональной и языковой подготовки
Правительству необходимо трудоустроить 1 миллион человек

Тамара Вааль, Астана, Власть

Перед правительством в этом году стоит задача трудоустроить порядка 1 млн человек, однако с начала года нашли работу всего 353 тыс. или только 37% от плана, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе заседания правительства. Для отслеживания проектов, где требуется новая рабочая сила, он поручил до конца года провести интеграцию информационных систем министерств труда, финансов, экономики, промышленности и строительства и других заинтересованных госорганов. Кроме того, открыть центры профессиональной и языковой подготовки для желающих найти работу за рубежом.

При этом бизнес сейчас часто испытывает проблемы с поиском квалифицированных сотрудников.

«Сегодня рынок труда сталкивается с рядом проблем и вызовов, которые требуют комплексного подхода. Среди них низкая производительность труда, несоответствующий уровень профессионализма рабочих, высокая доля неформальной занятости, особенно на селе. Бизнес часто сталкивается с тем, что не может найти кадры с нужной квалификацией», - констатировал Бектенов.

По его данным, до 25% выпускников технического и профессионального образования работают не по специальности, поэтому для их трудоустройства «надо обеспечить тесное взаимодействие с работодателями, особенно с крупными предприятиями». А для отслеживания проектов, где требуется новая рабочая сила, он поручил министерству цифрового развития до конца года провести интеграцию информационных систем министерств труда, финансов, экономики, промышленности и строительства и других заинтересованных госорганов.

При этом Бектенов поручил систематизировать работу частных агентств по трудоустройству казахстанцев за границей, чтобы их рабочие права соблюдались.

«В настоящее время немало казахстанцев работают или хотят трудоустроиться за рубежом. Это диктует необходимость легализации их трудовых отношений, защиты их прав. Мы знаем такие факты, когда не выплачивались им заработные платы, не оказывались медицинские услуги, грубо нарушались контракты. Поэтому сейчас ведется работа по заключению соответствующих межправительственных соглашений. Уже сейчас надо систематизировать работу частных агентств, трудоустраивающих наших граждан за границей. Казахстанцы должны получать надежные гарантии по контракту», - считает Бектенов.

По словам чиновника для желающих работать за границей нужно открыть центры профессиональной и языковой подготовки.

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