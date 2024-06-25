В аэропорту Алматы восстановят вторую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Алматы обещают восстановить вторую взлетно-посадочную полосу, которая фактически являлась основной, но сейчас используется в качестве рулежной дорожки, сообщает пресс-служба аэропорта. Будет модернизирован парк оборудования и наземного обслуживания, построен грузовой перрон. Также на этой неделе началась реконструкция старого терминала.

«Старый терминал будет служить в качестве внутреннего терминала с гораздо лучшими характеристиками, включая создание совершенно новой системы обработки багажа, расширение залов регистрации, установку нового оборудования для обеспечения безопасности, новую кровлю и модернизацию различных участков», – сообщил президент аэропорта Гокера Косе.

Реконструкция должна увеличить пропускную способность терминала внутренних рейсов с 1 млн пассажиров до 6 млн пассажиров.

Кроме этого, Косе рассказал о модернизации инфраструктуры воздушной гавани. Руководство планирует восстановить вторую взлетную полосу, которая фактически является основной, но сейчас используется в качестве рулежной дорожки из-за ее плохого состояния.

Также планируется модернизировать и расширить парк оборудования для наземного обслуживания, привести топливозаправочный комплекс в соответствие с международными стандартами и установить систему топливных гидрантов для заправки самолетов вместо топливозаправщиков. Компания продолжит инвестировать в грузовой склад для постройки грузового перрона, который необходим «для реализации амбиций по превращению Алматы в грузовой хаб Центральной Азии».

Косе заявил о планах создать систему противообледенительной обработки мирового класса и постройке противообледенительной площадки.

На территории аэропорта будет больше парковочных мест: 1300 вместо нынешних 900. Кроме того, отремонтируют соединительный мост к многоэтажной автостоянке.

По словам Косе, новым терминалом с момента открытия воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов. А всего в этом году президент аэропорта ожидает, что количество пассажиров превысит 11 млн. В прошлом году аэропорт обслужил 9,5 млн пассажиров.