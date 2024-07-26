​Air Astana запускает новые рейсы в Саудовскую Аравию и Караганду

Рейсы по направлению Алматы-Караганда начнутся с 8 августа, а Шымкент-Джидда — с 10 сентября
Air Astana начинает продажу билетов на прямой рейс Шымкент-Джидда (Саудовская Аравия), которые будут осуществляться с 10 сентября. Также с 8 августа открывается направление Алматы-Караганда, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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