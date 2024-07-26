​Air Astana запускает новые рейсы в Саудовскую Аравию и Караганду

Air Astana начинает продажу билетов на прямой рейс Шымкент-Джидда (Саудовская Аравия), которые будут осуществляться с 10 сентября. Также с 8 августа открывается направление Алматы-Караганда, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы по направлению Шымкент-Джидда будут выполняться по вторникам и пятница на воздушном судне Airbus А320. Оно будет вылетать из Шымкента в 9:30 и прибывать в Джидду в 13:05 по местному времени Обратный перелет из Джидды в Шымкент будет осуществляться с 15:35 до 23:00 по местному времени.

Продолжительность полета составит 5 часов 35 минут. Минимальная стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны со всеми сборами составляет 384 600 тенге, в бизнес-классе – 864 309 тенге.

Полеты в Джидду уже выполняются из Алматы по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, в связи с закрытием аэропорта Астаны в ночное время, Air Astana будет осуществлять рейсы по направлению Алматы-Караганда по четвергам, пятницам и субботам до завершения ремонтных работ в столичном аэропорту.

Вылет рейса из Алматы в Караганду будет производиться в 21:20, а прибытие в Караганду — в 22:50. Обратный рейс вылетает из Караганды в Алматы в 23:50, и прибывает в Алматы в 01:20. Продолжительность полета – 1 час 30 минут. Минимальная стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны со всеми сборами составляет 35 179 тенге, в бизнес-классе– 104 529 тенге.