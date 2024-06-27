Помогать жертвам торговли людьми в Казахстане будут только с их согласия

В Казахстане на законодательном уровне будут присваивать статус «жертва торговли людьми». Пострадавшим будут оказывать всю необходимую помощь и государство обещает сохранять их конфиденциальность. Такие нормы заложены в законе «О противодействии торговле людьми», который в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

В частности, законом устанавливается компетенция министерств внутренних дел, труда и социальной защиты по противодействию торговли людьми и определяется круг лиц, на которых будут распространяться положения закона, в том числе лиц, признанных потенциальными жертвами торговли людьми, которые «находясь в уязвимом положении могут стать объектом эксплуатации вследствие материальной, психологической или иной зависимости». Документом предусмотрены меры по защите прав жертв торговли людьми и оказание им помощи при присвоении соответствующего статуса.

«Предоставление помощи лицу, идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми, будет начинаться только с его согласия на ее оказание. Лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, вправе получать информацию о правах и обязанностях, защите и оказываемой ему социальной помощи, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и гарантированную государством юридическую помощь», - отметил депутат Мурат Кадырбек.

Он также заверил, что жертвы торговли людьми наделяются правом соблюдения конфиденциальности их персональных данных. Кроме того, отдельной главой закона предусмотрены меры по защите прав несовершеннолетних жертв торговли людьми и оказанию им помощи «с учетом их законных интересов и мнения». Как уточнил депутат, для координации работ по противодействию торговле людьми предусматривается функционирование консультативно-совещательных органов, как на центральном, так и на региональном уровнях. Также закреплены нормы по оказанию содействия по возвращению на родину граждан Казахстана, ставших жертвами торговли людьми за рубежом, и иностранцев, ставших жертвами на территории Казахстана.