Ответственность за сбои теплоснабжения из-за отсутствия топлива закрепил парламент

В Казахстане внедрят новые виды контроля в области теплоэнергетики - дистанционные, плановые, внеплановые и проведение расследований. Кроме того, для тепло и энергопроизводящих предприятий появится административная ответственность за неисполнение инвестиционной программы и за несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива, повлекшее остановку основного оборудования электростанции и котельной.

Эти нормы предусмотрены в законе «О теплоэнергетики, и двух сопутствующих законах, которые в четверг одобрил сенат.

«На сегодня, система теплоснабжения в большинстве регионов характеризуется низкой надежностью и эффективностью, а большинство предприятий теплоэнергетики находятся в сложном положении: изношенность оборудования, низкая эффективность деятельности, недостаток средств. Все это создает риски повторных аварийных ситуаций», - объяснил причину разработки закона «О теплоэнергетике» сенатор Сагындык Лукпанов.

По его словам, законом усиливается госконтроль в области теплоэнергетики, внедряются новые виды контроля. Также перераспределяются компетенции и ответственность госорганов. В частности, функции по производству и транспортировке теплоэнергии закреплены за министерством энергетики. Министерство промышленности и строительства будет отвечать за системы теплоснабжения, относящиеся к ЖКХ и строительство новых тепловых сетей, за министерством национальной экономики остаются вопросы тарифного регулирования, а контрольные функции в тепловых сетях централизованного теплоснабжения переходят от местных исполнительных органов в комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Сопутствующим законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг», который депутаты одобрили в двух чтениях, из сферы госконтроля и надзора исключаются вопросы, связанные с контролем за эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования энергопроизводящих, энергопередающих организации, объектов теплоэнергетики теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов. Для исключения непродуктивных посредников в сфере энергоснабжения предусматривается исключение нерегулируемых энергоснабжающих организаций из рынка электрической энергии. Функции энергоснабжения будут переданы региональным энергопередающим организациям.

«Возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифообразования энергоснабжающих организаций, искоренить спекуляции на рынке электроэнергетики, провести планомерный отказ от дифференцированных тарифов и не допустить социального напряжения, а также вернуть крупных потребителей к гарантирующим поставщикам», - считают в сенате.

Поправками в Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность за несоблюдение, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией мероприятий утвержденной инвестиционной программы; за несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период и повлекшее за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной.

Также предусмотрены штрафы за нарушение субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности к отопительному сезону и нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей.