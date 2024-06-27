Требования к водителям автобусов снизят в Казахстане

Из-за дефицита кадров в сфере общественного транспорта в Казахстане снизят требования к водителям автобусов. Права категории D можно будет получить начиная с 23-летнего возраста, а необходимый стаж работы водителем снижен до трех лет. Такие поправки внесли депутаты в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», который в четверг в двух чтениях принял сенат.

«В целях решения вопроса повышенного спроса на водителей категории «D», смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сокращен стаж работы водителем до 3 лет, к подкатегории «D1», не менее одного года», - говорится в заключении профильного комитета сената.

О том, как снижение требований к водителям общественного транспорта должно решить проблему нехватки кадров, мы рассказывали в этом материале.

Прежде получить права категории D для вождения автобуса пассажировместимостью от 16 человек, допускались лица, достигшие 25-летнего возраста и имеющие водительский стаж не менее 5 лет, в том числе не менее трёх лет стаж работы по категории D1 (Небольшие автобусы, вместимость которых более 8 и не более 16 сидячих мест – В.)

В целом, закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в Республике Казахстан и развитие инфраструктуры для электромобилей.

«Закон регулирует вопросы предоставления земельных участков общего пользования для электромобилей, размещение электростанций, в том числе, на землях особо охраняемых природных территорий. Вводится понятия «электромобиль» и «электрозарядная станция»», - сказал сенатор Султан Дюсембинов.

Новые поправки дают право владельцам электромобилей бесплатно парковаться на коммунальных платных паковках, а также определяют полномочия государственных органов по разработке и утверждению правил проектирования, установки и технической эксплуатации электрозарядных станций в жилых зонах. Сопутствующим законом определяются штрафы за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных для электромобилей.