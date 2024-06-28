Решение было принято после неудавшихся попыток продать объект турецкой компании YDA Group
Уральский судостроительный завод «Зенит» выставлен на приватизацию
Фото с сайта zenit.kz

25 июня правительство выставило Уральский судостроительный завод «Зенит» на приватизацию. Ранее шли переговоры о продаже завода турецкой строительной компании YDA Group. После их безуспешного окончания министерство индустрии и инфраструктурного развития предлагало передать завод этой же компании в обмен на инвестиции в строительство судоверфи на Каспии. Однако часть руководителей завода выступила против.

Летом 2023 года, стало известно, что завод «Зенит» подписал договор с турецкой оборонной компанией ASFAT и предприятием YDA Group о строительстве боевых кораблей для морского флота Казахстана. Позднее бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщил о намерении передать завод YDA Group в обмен на инвестиции в строительство судоверфи на Каспии.

С этим предложением не согласилась часть руководителей завода, которые написали открытое письмо президенту, призвав сохранить его как национальное оборонное предприятие.

В декабре 2023 года на общественных слушаниях по продаже завода генеральный директор «Зенита» Кадыржан Муканов сообщил, что за 30 лет завод выпустил 34 корабля и катера, а на предприятии работают 800 человек. По его словам, боевые качества выпускаемых кораблей и катеров не удовлетворяют запросы силовых структур, так как у завода устарело оборудование, которое большей частью произведено в1960-1970-е годы.

Он подчеркнул, что коллектив завода требует, чтобы инвестор сохранил специализацию завода в области кораблестроения, сохранил штат сотрудников и вложил средства в модернизацию производства.

Вице-министр промышленности Азамат Бейспеков на тех же слушаниях сообщил, что задача приватизации обеспечить «Зениту» загруженность мощностей. По его словам, этого можно добиться, если завод будет работать в кооперации с судостроительным заводом, который планируют построить в Мангистауской области.

Уральский завод «Зенит» построен в 1921 году. Завод производит патрульные, ракетно-артиллерийские и противодиверсионные катера. Сейчас им владеет государственный оборонно-промышленный комплекс «Казахстан инжиниринг».

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